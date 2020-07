Covid-19 : Les universités du Togo rouvrent après quatre mois d’arrêt

Les cours vont reprendre dans les universités du Togo à partir de ce mercredi 15 juillet 2020, selon un communiqué du gouvernement publié ce lundi. Ces cours étaient suspendus depuis mars, en raison de la pandémie de coronavirus.

Depuis la fermeture des écoles et universités le 20 mars 2020, des cours à distance étaient organisés pour les étudiants. La réouverture autorisée ce lundi servira donc à « compléter les cours à distance effectués jusqu’à présent et de procéder aux évaluations semestrielles et aux examens de l’année universitaire 2019-2020 », indique le communiqué du Gouvernement.

Les autorités disent fonder leur décision sur le rapport périodique du Conseil scientifique ayant évoqué une « tendance à la stabilisation de l’évolution » de la maladie dans le pays. Elles précisent toutefois, que cette réouverture «doit être partielle et tenir compte scrupuleusement de la distanciation physique».

Les cours avaient également repris dans les écoles, le 15 juin dernier, uniquement pour les élèves en classe d’examen. L’année scolaire est en revanche terminée pour les apprenants en classes intermédiaires. Le dernier bilan du coronavirus au Togo est de 721 cas positifs, 517 guérisons et 15 décès.