Nigeria : 50 millions de dollars pour soutenir les entreprises locales

Un fonds de 50 millions de dollars sera alloué pour soutenir les entreprises locales qui s’engagent dans la conception de composants d’équipements utilisés dans l’industrie pétrogazière, ainsi que les secteurs connexes. L’initiative est portée par le Nigerian Content Development and Monitoring Board (NCDMB).

Le projet sera mis en œuvre dans le cadre du Nigerian Oil and Gas Parks Scheme (NOGAPS), un plan directeur géré par la Bank of Industry (BoI) et axé sur le développement du Contenu local dans le secteur pétrogazier du pays.

D’après Simbi Wabote, secrétaire exécutif du NCDMB, le fonds va particulièrement « encourager les entreprises qui opèrent dans les parcs pétroliers et gaziers mis en place par le NCDMB dans les États de Bayelsa et de Cross River ».

Le parc va abriter, à partir du quatrième trimestre de cette année, des infrastructures ou sites industriels qui vont attirer des investissements étrangers, tout en favorisant la création de PME locales, dans le secteur des services pétroliers.