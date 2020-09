Le Zimbabwe dénonce un plan de déstabilisation avec la complicité de pays occidentaux

ce lundi en conférence de presse, le ministre d’Etat à la Sécurité nationale, Owen Ncube.

«La sécurité et la stabilité du Zimbabwe sont actuellement assiégées par un certain nombre de menaces fomentées par des acteurs intérieurs et extérieurs», a soutenu le ministre d’Etat, se disant convaincu que « certains éléments incontrôlés parmi nous conspirent avec des gouvernements occidentaux hostiles, pour faire entrer des armes à feu en contrebande et établir des prétendus comités de résistance démocratique qui ne sont que des milices violentes».

Selon ses accusations, des ambassades occidentales, le mouvement d’opposition de l’Alliance «MDC», des organisations de la société civile, des associations étudiantes et des ex-membres en exil du précédent gouvernement zimbabwéen, figurent parmi les entités qui contribuent à ce plan de déstabilisation.

Pour déstabiliser le Zimbabwe, ces «éléments incontrôlés» auraient prévu des faux enlèvements et la propagation de mensonges sur les médias sociaux, d’après le ministre Ncube, qui a promis que les services de renseignements feront tout pour les en empêcher.