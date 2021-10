Dans un discours devant le Parlement, le Roi Mohammed VI appelle à prendre l’initiative et à saisir les nouvelles opportunités post-Covid

Le Roi Mohammed VI a adressé, vendredi, un discours au nouveau Parlement issu des élections du 8 septembre, dans lequel le Souverain marocain a salué « la bonne organisation » de ces élections, qui se sont déroulées dans «un climat positif et ont été marquées par une large participation, notamment dans nos Provinces du Sud ».

Dans ce discours d’ouverture du Parlement, qui intervient au lendemain de la désignation d’un nouveau gouvernement, le Roi Mohammed VI a souligné que « ce scrutin consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques ».

Le souverain a également évoqué les priorités stratégiques de cette Législature, qui s’inscrivent dans trois grands pôles.

Pour le Roi Mohammed VI, « la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la Souveraineté. Qu’elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, sa préservation est devenue l’enjeu d’une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains ».

« Si de nombreux pays ont connu d’importants dysfonctionnements dans la fourniture et la distribution des produits de première nécessité, le Maroc a réussi, lui, à gérer ses besoins en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés », a souligné le Souverain marocain.

Aussi, afin de consolider la sécurité stratégique du pays, le Roi Mohammed VI a appelé à « la création d’un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière ».

Le deuxième grand axe évoqué par le Souverain marocain concerne la relance économique afin de surmonter les effets de la crise provoquée par la pandémie du Covid-19, un objectif qui devrait être atteint grâce aux signes encourageants de résilience économique enregistrés par le Royaume et que le Roi Mohammed VI a illustrés par des chiffres aussi rassurants que prometteurs pour l’avenir proche.

Troisième axe souligné par le Souverain marocain, la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement qui imprimera l’action à la fois du gouvernement et du Parlement pour un « Pacte national pour le développement » du Royaume, grâce à une action de soutien en profondeur aux entreprises productives et créatrices d’emploi, et de mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale.