Congo/Préparatifs des Assemblées annuelles 2026 de la BAD: Sidi Ould Tah s’est entretenu avec le Président Nguesso

Le président de la BAD-Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Ould Tah a fait le tour d’horizon de plusieurs sujets bilatéraux entre son institution et le Congo-Brazzaville, avec le Président Denis Sassou Nguesso à sa résidence du Plateau, à Brazzaville, la capitale congolaise.

La Présidence congolaise a annoncé ce jeudi 12 février, que Sidi Ould Tah a évoqué la veille, l’appui de son institution et de ses partenaires « en faveur de la République du Congo dans les secteurs prioritaires ».

Les deux personnalités ont aussi discuté Les « préparatifs de la tenue, en mai 2026 à Brazzaville, des Assemblées annuelles de la BAD » ont été passés en revue par les deux personnalités.

« Avec le Président Sassou Nguesso, nous avons parlé des priorités du Congo pour les cinq prochaines années. J’ai réitéré l’appui total du groupe de la BAD et de tous ses partenaires pour accompagner le pays dans la mise en œuvre de ses programmes de développement et de ses priorités dans divers secteurs », a déclaré Sidi Ould Tah, à sa sortie de l’audience que lui a accordée le président congolais.