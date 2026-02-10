Sénégal : vaste coup de filet contre un réseau d’exploitation sexuelle de mineurs lié à la France

Les autorités sénégalaises ont démantelé un réseau d’exploitation sexuelle de mineurs opérant entre Dakar et Kaolack, avec l’appui de la justice française. Quatorze hommes ont été arrêtés puis présentés au parquet de Dakar le 6 février, à l’issue d’une enquête menée pendant plusieurs mois. L’affaire, qui implique également des accusations de transmission volontaire du VIH, reste en cours d’investigation.

L’opération trouve son origine dans une commission rogatoire internationale émise par la justice française après l’arrestation, en avril dernier, d’un ressortissant français, Pierre Robert, poursuivi pour des faits liés à la pédopornographie. Les investigations ont ensuite été confiées à la Division des investigations criminelles sénégalaise, appuyée par des magistrats et des enquêteurs français.

Selon les premiers éléments recueillis, quatre suspects sénégalais auraient collaboré directement avec l’accusé français. Ils sont soupçonnés d’avoir recruté de jeunes garçons, de les avoir contraints à des pratiques sexuelles filmées, puis d’avoir transmis les enregistrements à leur commanditaire en échange d’argent envoyé via des transferts internationaux.

Les suspects font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment exploitation sexuelle de mineurs, proxénétisme, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. Les perquisitions ont permis la saisie de téléphones, d’ordinateurs, de documents médicaux, de traitements antirétroviraux ainsi que d’objets liés aux faits reprochés. Les autorités indiquent que certains membres du réseau seraient séropositifs.

Parmi les personnes interpellées figurent des profils variés, dont des étudiants, des fonctionnaires et des artisans. La police poursuit ses investigations afin d’identifier d’éventuels complices, tandis que des procédures judiciaires ouvertes en France pourraient déboucher sur des demandes d’extradition.