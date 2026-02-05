La Mauritanie et l’UNICEF consolident leur coopération en matière de droits infantiles

L’Assemblée nationale (parlement) de la Mauritanie et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont signé ce mercredi 4 février à Nouakchott, la capitale mauritanienne, un « accord-cadre de coopération visant à renforcer leur collaboration en faveur des droits des enfants et des adolescents ».

Les deux parties se sont engagées à mettre en place un « Comité technique » ad hoc qui sera en charge « d’élaborer un plan de travail biennal pour la période 2026-2027 », afin de préciser les orientations du partenariat « en priorités opérationnelles ».

L’entente signée ce 04 janvier a pour finalité de « renforcer le rôle du Parlement mauritanien en matière de droits de l’enfant, notamment sur le plan budgétaire, et à appuyer le suivi des politiques publiques » de ce vaste Etat sahélien sur la même thématique, précise le Bureau local de l’UNICEF.

« Ce partenariat traduit une volonté commune de renforcer l’ancrage des droits de l’enfant au cœur des processus législatifs et budgétaires », s’est réjouit le représentant de l’UNICEF en Mauritanie, El Kebir Mdarhri El Alaoui.

Pour sa part, le vice-président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Sidna Sokhna a également salué cette collaboration naissante, précisant qu’elle devrait se « traduire par un impact visible et durable au profit de chaque enfant de la Mauritanie ».