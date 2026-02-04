La Présidence nigérienne procède à des recadrages administratifs après la tentative d’attaque contre l’aéroport de Niamey

Le président de la Transition au Niger, le général Abdourahamane Tiani a signé un décret « portant nomination de plusieurs Directeurs Généraux (DG) de sociétés d’Etat et de l’Administration publique », a annoncé ce mardi 3 février, la Présidence de ce vaste Etat sahélien.

Ces nominations stratégiques interviennent moins d’une semaine après l’attaque revendiquée de la nébuleuse terroriste (JNIM) contre l’aéroport international Diori Amani de Niamey.

Les nominations phares concernent Amadou Abdou Abdourahamane, ingénieur d’Etat en informatique et en système d’information avancée, qui s’est vu confier le poste de directeur de la Société Nigérienne Télécoms.

Moussa Zeinabou Seyni, Inspectrice principale du Trésor, est nommée nouvelle DG de l’Autorité de Régulation des Communications électriques et de la Poste (ARCEP-Niger), Amadou Bachir, docteur en transport aérien, est promu DG de la société d’économie mixte « Niger International ».

La Présidence du Niger a aussi précisé que ces nouvelles nominations concernent par ailleurs le colonel Ali Mahamane Dan Maiwaina Amadou qui est désigné DG de l’ Office des Produits vivriers du Niger (OPVN), Boubacar Saley Boubacar, Contrôleur général de Police, hérite de la Direction générale de la Loterie nationale du Niger (LONANI), tandis qu’Abdoulaye Aboubacar est nommé à la direction er la Société Riz du Niger (RINI).

A signaler par ailleurs, que les enquêtes officielles se poursuivent autour de l’attaque armée contre l’aéroport de Niamey. L’Union Africaine et l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont exprimé leur solidarité avec le Niger après cet acte terroriste meurtrier.