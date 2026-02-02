L’état d’urgence en Tunisie de nouveau prorogé jusqu’à fin 2026

L’état d’urgence en vigueur en Tunisie depuis le 24 novembre 2015 a encore « été prolongé de onze mois supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2026 », selon les termes d’un décret présidentiel publié le week-end écoulé par la présidence à Carthage.

La nouvelle prorogation de cet « état d’urgence » court depuis le 31 janvier 2026. Cette mesure exceptionnelle dans un Etat moderne avait été décrétée pour la première fois en novembre 2015 « sur tout le territoire tunisien, à la suite de l’attentat terroriste au cœur de la capitale (Tunis) visant un bus de la garde présidentielle, attentat qui a fait 13 morts et plus d’une dizaine de blessés ».

Depuis plus d’une décennie, cette mesure exceptionnelle est reconduite sans cesse par le Président Kaïs Saied qui s’est arrogé les pleins pouvoirs du pays en juillet 2021 et gère de main de fer ce pays nord-africain.