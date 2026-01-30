La CAF sanctionne lourdement le Sénégal pour les incidents lors de la finale de la CAN 2025 le 18 janvier à Rabat

Le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu dans la nuit du 28 au 29 janvier son verdict dans le dossier des « incidents » ayant gâché l’ambiance de la finale de la 35è édition de la CAN, disputée le 18 janvier dernier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la capitale du Royaume du Maroc.

Ces sanctions ont été appliquées « pour violations avérées du Code disciplinaire de la CAF ». Le sélectionneur de l’équipe sénégalaise, Pape Bouna Thiaw a reçu une suspension « pour cinq matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football ». La CAF lui a également infligé « une amende de 100.000 USD », pour ces écarts de conduite.

Le Jury disciplinaire a aussi « suspendu le joueur Iliman Cheikh Baroy Ndiaye pour deux matchs officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre ». Ismaïla Sarr reçoit la même sanction de « deux matchs officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre ».

Dans sa décision disciplinaire, la CAF a surtout lourdement sanctionné la FSF (Fédération sénégalaise de football) à travers une « une amende de 300.000 USD pour le comportement inapproprié de ses supporters, un comportement ayant porté atteinte à l’image du football ».

La FSF doit également s’acquitter d' »une amende supplémentaire de 300.000 USD pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d’intégrité ».

En sus de ces sanctions précitées, le Jury de la CAF a collé à la FSF une « amende de 15.000 USD pour faute disciplinaire de l’équipe nationale, cinq (5) joueurs ayant reçu des avertissements » durant cette finale du 18 janvier 2026.

Plusieurs analystes du football africain ont conjecturé une sanction plus radicale de la CAF contre le Sénégal et sa sélection, au regard de l’envahissement de la pelouse par des supporters sénégalais le soir du 18 janvier 2026 et l’arrêt non réglementaire du jeu par les joueurs sénégalais sur ordre de leur sélectionneur.

La Commission disciplinaire de la CAF a également prononcé des sanctions contre la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ainsi qu’à plusieurs joueurs et officiels, en raison de ce qui a été décrit comme des «violations avérées des règlements disciplinaires de la CAF».