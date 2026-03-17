L’Ethiopie observe trois jours de deuil national à la mémoire des victimes d’un glissement de terrain

Le Parlement éthiopien a décrété un deuil national de «trois jours, à compter du 15 mars», à la mémoire d’une centaine de citoyens qui ont perdu la vie dans un glissement de terrain meurtrier dans le Sud de l’Ethiopie, selon un décompte officiel.

Pendant la période de deuil national, «les drapeaux du pays sont mis en berne, y compris dans toutes les missions diplomatiques à l’étranger, en hommage aux victimes de la catastrophe» survenue dernièrement dans le pays, a annoncé la Chambre des représentants des peuples, chambre basse du Parlement éthiopien.

Le glissement de terrain meurtrier a été provoqué dans la soirée du 10 mars dernier, par des pluies torrentielles qui ont occasionné d’importants mouvements du sol dans la zone de Gamo, Etat régional du Sud de l’Ethiopie.

Les autorités locales du Gamo ont confirmé un bilan «alourdi à 102 morts, plus de 3.400 résidents ont été déplacés des zones touchées». Les efforts officiels d’urgence se concentrent actuellement sur la «livraison de nourriture, de matériel d’abri et d’autres fournitures essentielles aux résidents déplacés par la catastrophe».

Les 1ers responsables locaux du Gamo évaluent par ailleurs «les zones à haut risque dans la région pour prévenir d’autres catastrophes. Les résidents vivant dans des endroits sujets aux glissements de terrain sont relogés dans des zones plus sûres par mesure de précaution», précise une note officielle.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé sa compassion à l’Ethiopie en fin de de semaine écoulée, et s’est dite «prête à soutenir le Gouvernement du pays dans la fourniture de services de santé d’urgence aux survivants».