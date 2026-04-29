Mali-Attaques Djihadistes : Le Chef de l’Etat malien, Assimi Goïta dresse le point de la situation et promet la suite de la riposte

Le président de la transition au Mali, le général d’Armée Assimi Goïta est sorti dans la soirée de ce 28 avril, de son silence depuis les attaques djihadistes atypiques menées samedi dernier, contre plusieurs localités de son pays.

Dans une allocution télévisée adressée à la Nation, Assimi Goïta a présenté «les attaques du 25 avril comme complexes, coordonnées et simultanées, ayant visé Bamako, Kati, Konna, Mopti, Gao et Kidal», précisant qu’elles «n’étaient pas des faits isolés, mais s’inscrivaient dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par des groupes armés terroristes et leurs soutiens internes et externes».

Les opérations de riposte des Forces Armées maliennes (FAMa) se poursuivront jusqu’à la «neutralisation complète des groupes impliqués dans les attaques du 25 avril et au rétablissement durable de la sécurité sur l’ensemble du territoire national», a promis le leader malien.

Le professionnalisme des Forces armées et de sécurité «a déjà permis de donner un violent coup d’arrêt aux assaillants dont l’objectif était d’installer un climat de violence généralisée dans les localités» attaquées, a assuré le dirigeant malien.

Le dispositif de sécurité du Mali «a été renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d’exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent», a annoncé le président Goïta à l’adresse de ses compatriotes.

Durant son allocution télévisée, le Président malien a également rendu hommage au ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, dont la disparition, a-t-il dit, « constitue une perte immense pour la nation malienne».

Il a formulé dans la foulée ses condoléances à l’endroit des familles endeuillées le 25 avril et exprimé sa «compassion aux blessés», tout en instruisant le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour «renforcer l’assistance aux victimes, soutenir les familles touchées et accompagner les blessés».

Le général d’Armée Assimi Goïta a convié une nouvelle fois, ses compatriotes à ne pas céder aux «rumeurs, aux messages d’affolement et aux manipulations, car la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes».