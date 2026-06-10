Le Bénin et le Mali lisent autrement leur coopération bilatérale sous Romuald Wadagni

Dans le cadre de sa tournée régionale de proximité, le Président béninois, Romuald Wadagni, a poursuivi ce 09 juin ses déplacements en Afrique de l’ouest en se rendant notamment en République du Mali.

Dans le cadre de sa «visite d’amitié et de travail à Bamako» ce 09 juin, R. C. Wadagni a été «accueilli à sa descente d’avion par son homologue malien, le général Assimi Goïta, avec tous les honneurs dus à son rang», a indiqué le Protocole d’Etat malien.

Les deux Chefs d’Etat ont eu un tête-à-tête au Palais présidentiel, suivi d’une séance de travail élargie aux membres de leurs deux délégations. Les échanges ont porté sur des sujets «d’intérêt commun aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international», a révélé un communiqué conjoint des deux Etats.

R. Wadagni a invité, à la faveur de cette visite, son homologue malien «à effectuer une visite de travail et d’amitié au Bénin. Le général Assimi Goïta a accepté cette invitation et se rendra à Cotonou à une date qui sera fixée par voie diplomatique» de commun accord, soulignent en outre les deux parties. Les relations directes entre le Mali et le Bénin se sont refroidies depuis la création de l’AES (Alliance des Etats du Sahel) en septembre 2023. Ce creuset qui rassemble 3 pays du Sahel central prône un nouveau type de souverainisme de ses Etats membres.