Football : Le franco-algérien, Zidane désigné sélectionneur de l’équipe de France

Comme annoncé officieusement depuis plus d’une année, les Bleus (surnom de la sélection française A de football) disposent depuis ce mardi 28 juillet, d’un nouveau sélectionneur en la personne du franco-algérien aux origines kabyles, Zinedine Zidane.

A 54 ans, Zinedine Zidane a pris officiellement les commandes de l’équipe de France pour une durée de 4 ans en remplacement de Didier Deschamps, ex-capitaine des Bleus lors de leurs victoires à la Coupe du monde 1998 et à l’Euro 2000, et entraineur des Bleus depuis 2012. Devant la presse internationale ce 28 juillet à Paris (France), le nouveau coach a donné les grands contours d’un mandat qu’il attendait avec impatience.

Le contrat de Didier Deschamps prend effet le 1er août 2026, a précisé la Fédération française de football (FFF) qui présente Zizou comme une personnalité ayant la «compétence de diriger l’une des meilleures formations au monde».

L’ex-joueur de la Juventus et du Real de Madrid, la Zinedine Zidane, natif de Marseille (sud de la France), a tenu à remercier la FFF dans sa première sortie médiatique, soulignant que «c’est un rêve de coacher les Bleus, c’est la seule chose que je voulais faire après le Real de Madrid, je vais tout donner pour que les Bleus continuent de gagner».

«J’ai hâte d’y être, c’est une fierté de diriger les Bleus, c’est le plus beau jour de ma vie, vous verrez le style Zidane bientôt, je suis animé par le jeu, j’ai fait 25 ans en Espagne», a encore déclaré Zinedine Zidane.

«J’ai une équipe extraordinaire à ma disposition, j’ai toujours regardé l’équipe de France comme un futur sélectionneur, mon 1er match sera contre la Turquie en septembre 2026, c’est une priorité tout comme les 3 autres rencontres de cette période», a précisé le Champion du monde 98 et finaliste du Mondial 2006.

Le premier match à domicile des Bleus sous l’ère Zidane se jouera contre l’Italie, pays qui a contribué à forger l’aura planétaire de Zinedine Zidane.