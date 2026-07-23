Sénégal : Les ‘JOJ Dakar 2026’ ont désormais leur hymne officiel

Premier évènement sportif olympique organisé en Afrique du 31 octobre au 13 novembre 2026, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) disposent depuis ce jeudi 23 juillet, de leur hymne officiel, a annoncé le Comité international olympique (CIO).

«Teranga» est le titre de la chanson officielle retenue pour les JOJ Dakar 2026. Cet hymne a été composé et interprété par l’artiste sénégalaise Mamy Mbaye. Le morceau a été sélectionné à l’issue d’un Concours national organisé par le Comité d’organisation de ces JOJ (COJOJ).

«Teranga» est bâti sur la mise en valeur de la kora, un instrument phare en Afrique de l’Ouest. «C’est une partie de l’identité de tous les Sénégalais», s’est justifiée l’auteure-compositrice Mamy Mbaye.

«Teranga» insiste en outre sur le fair-play des athlètes comme des supporters, avec l’acceptation (par les gagnants comme des perdants) de l’issue finale de toute compétition sportive. C’est par ailleurs «un hymne qui se veut un appel à l’unité, où le sport est d’abord un espace de partage fondé sur le respect, la paix et l’amour, au-delà de la compétition», éclaire davantage le COJOJ.

Le Concours national de confection de cette chanson officielle a fait obligation aux postulants de «représenter l’âme du Sénégal et de l’Afrique; célébrer l’unité, la jeunesse et les valeurs olympiques; intégrer les sonorités locales» et de proposer un morceau «très entraînant».

«La musique officielle, ce n’est pas une simple chanson, c’est l’identité sonore des JOJ Dakar 2026. Elle portera les émotions des Stades, des cérémonies, de la tournée de la flamme, des rues animées», a déclaré le Coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade.

Le Concours national pour la confection de l’hymne officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026, avait été lancé en septembre 2025 et a reçu une centaine de candidatures provenant de tout le Sénégal.