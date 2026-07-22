Sao Tomé-et-Principe : le président sortant, Carlos Manuel Vila Nova réélu pour un nouveau quinquennat

Le Président sortant de Sao Tomé-et-Principe, Carlos Manuel Vila Nova au pouvoir depuis 2021, a été réélu pour un nouveau quinquennat, au terme de la présidentielle tenue le week-end écoulé.

Se basant sur des résultats préliminaires, la Commission électorale a crédité ce mardi 21 juillet, le président Carlos Manuel Vila Nova de «55,94% des votes» contre «41.42% pour son rival, l’opposant Nito d’Abreu, membre de l’Assemblée nationale». La Commission a recensé une baisse du taux de participation à ce scrutin au cours duquel plus de 140.000 électeurs ont été inscrits et quatre candidats étaient en lice.

Les insulaires de cet archipel d’Afrique centrale seront de nouveau appelés aux urnes en septembre 2026 pour des élections législatives.

Vila Nova avait été élu Président, en remportant le second tour de l’élection présidentielle en septembre 2021. Son premier mandat a été marqué par une accélération de l’installation de Zones spéciales. Selon la Constitution santoméenne, le Président est le «Chef de l’Etat et le Commandant suprême des Forces armées».

Sa réélection intervient au moment où ce petit Etat africain envisage d’accélérer sa production et exportation d’hydrocarbures grâce à des investissements étrangers notamment occidentaux.