La diplomatie ivoirienne très remontée contre des propos de Jean-Luc Mélenchon visant le Président Ouattara ADO

La diplomatie ivoirienne n’a pas porté de gants diplomatiques pour réagir ce 16 juillet contre des attaques ad hominem lancées contre le Président Alassane Ouattara (ADO) par le président du parti français « La France Insoumise » (LFI), Jean-Luc Mélenchon, lors d’un récent meeting à Paris, la capitale française.

Ce dernier a critiqué le processus électoral ivoirien et la «légitimité du Chef de l’État Alassane Ouattara», dénonçant ouvertement «un scrutin présidentiel non conforme à la Constitution» de ce pays.

Par la voix de l’Ambassade de Côte d’Ivoire près la République française et la Principauté de Monaco chapeautée par Maurice Kouakou Bandaman, la diplomatie ivoirienne a qualifié ces propos d’«irresponsables, d’insultants et de dégradants à l’égard du peuple ivoirien et de son Chef de l’État».

Le politique Jean-Luc Mélenchon n’a «ni légitimité, ni qualité, ni compétence pour se prononcer sur les institutions ivoiriennes», a dénoncé la mission diplomatique ivoirienne, soulignant au passage, «la qualité des relations entre la Côte d’Ivoire et la France fondées sur le respect mutuel et une coopération de longue date».

Par ailleurs, l’ambassadeur, Maurice Kouakou Bandaman entend engager «toute action de droit afin que les propos qu’il considère comme offensants, fassent l’objet d’une réponse devant les juridictions et institutions compétentes».

Jean-Luc Mélenchon et la LFI critiquent régulièrement plusieurs régimes au Sud du Sahara, accusés de monopoliser le pouvoir d’Etat sur plusieurs années ou décennies.