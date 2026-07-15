Les USA se projettent dans l’octroi de l’aide humanitaire aux pays du Sud et en Afrique

Le Département d’Etat américain a dévoilé ce mardi 14 juillet sur ses canaux digitaux, les grandes lignes de ses projections d’aides humanitaires sur la planète dans les mois à venir, et particulièrement au profit des Etats du Sud, notamment ceux du continent africain.

Un nouveau partenariat avec «l’Operation End Starvation viendra compléter l’aide humanitaire de plus d’un milliard de dollars (des USA) récemment annoncée en faveur de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) et du PAM (Programme alimentaire mondial), qui comprend une aide nutritionnelle vitale de plus de 235 millions de dollars», annoncé sur un ton d’optimisme le Département d’Etat américain.

Le Soudan, théâtre de la pire crise humanitaire de l’heure sur la planète, consomme une part significative de l’aide humanitaire fournie par les USA aux pays pauvres ou en crise depuis 2023, rappelle la diplomatie américaine.

Par l’intermédiaire du Bureau de riposte aux catastrophes et des actions humanitaires du Département d’État, les «États-Unis ont l’intention de verser 100 millions de dollars au cours des deux prochaines années à ‘l’Operation End Starvation’, une ONG américaine et un partenariat public-privé lancé pour lutter contre la mortalité infantile dans le monde», a assuré la diplomatie des USA.

Les enfants souffrant ou exposés au «risque de malnutrition aiguë sévère, l’un des défis humanitaires les plus urgents au monde» sont les priorités de cette manne financière projetée, précise Washington.

Ce partenariat innovant se greffe à l’aide humanitaire vitale hautement prioritaire «de 3,8 milliards de dollars que les États-Unis ont récemment fournie à l’OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires) des Nations Unies dans le contexte de notre accord-cadre de ‘Réinitialisation humanitaire’, qui soutient les efforts humanitaires de l’ONU visant à apporter une aide vitale tout en favorisant des réformes essentielles au sein de l’organisation», ont détaillé les services techniques de la diplomatie américaine.

Ces projections étatiques s’ajoutent «à l’aide nutritionnelle vitale de 173 millions de dollars accordée par l’Administration Trump en 2025, qui comprenait la livraison de plus de 27.000 tonnes métriques de RUTF (Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi) dans 15 pays afin de traiter près de 2,7 millions d’enfants souffrant de malnutrition», a conclu le Département d’Etat.