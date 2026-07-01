Libye: Massad Boulos multiplie des efforts diplomatiques autour de l’offre de paix aux Libyens de tous bords

Le Conseiller Spécial du Président des Etats-Unis, Donal Trump pour les affaires africaines et arabes, Massad Boulos multiplie ces derniers jours d’intenses efforts diplomatiques pour rapprocher les belligérants en confrontation depuis 2011 en Libye.

L’émissaire américain s’active aussi bien en Libye qu’en dehors de ce pays du Maghreb, en dépit des virulentes critiques émises le 6 juillet par une partie des opposants libyens.

“Je me réjouis d’avoir eu une rencontre productive avec le ministre Zubi de la Défense à Tripoli (capitale). Nous avons davantage capitalisé sur les échanges antérieurs que nous avons eus le mois écoulé à Washington lors de sa visite aux USA”, a rappelé Massad Boulos ce mercredi 8 juillet, ajoutant que les USA réaffirment leur engagement et disponibilité à porter une offre de paix envers toutes les parties libyennes.

Le Conseiller Boulos a rencontré la veille à Tripoli, le Premier ministre libyen, Dbeibah, a annoncé le Département d’Etat américain, précisant que les deux personnalités ont discuté des voies et moyens pour accélérer l’unification de la Libye.

Massad Boulos a partagé à cette occasion avec le Premier ministre libyen ses “bonnes impressions durant son séjour diplomatique à Misrata située à 200 km à l’est de Tripoli, la capitale, où il a eu pour la première fois, le mardi 7 juillet, des entretiens avec des responsables municipaux «en allant à l’écoute de leurs aspirations profondes pour une future Libye rayonnante”. Ce 08 juillet, il a élargi ses consultations à des “Sages et autres leaders locaux” de Misrata, ajoute le Département d’Etat américain.

Pour consolider son offre globale de paix dans l’Ouest de la Libye, Massad Boulos a également rencontré ce mercredi 8 juillet, le Président du Conseil libyen, Mohamed al-Menfi, et son vice-président, Abdallah al-Lafi.

Par ailleurs, et dans le même élan, Massad Boulos s’est réjoui la veille, d’avoir eu des “échanges productifs” avec Naji Issa, gouverneur de la Banque centrale libyenne (CBL), Khaled Shakshak, président du Bureau d’audit du pays et Masoud Suleman, président de la puissante compagnie pétrolière nationale de la Libye (NOC – National Oil Corporation).

L’Administration américaine a présenté ces rencontres-clés avec ces personnalités du monde financier libyen comme une “marque de la confiance qu’accorde Washington à tous les protagonistes de la situation libyenne”.

Le 06 juillet dernier, en terre maltaise, le diplomate Boulos avait eu des “entretiens constructifs” avec des leaders libyens de l’Est et de l’Ouest. “Une Libye unifiée et stable sera un partenaire de taille pour le reste du monde et les USA”, a conclu Massad Boulos.