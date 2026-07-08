Mondial 2026: Le Maroc, seul représentant africain et arabe en quarts

L’étape des 8è de finale de la Coupe du monde 2026 est désormais franchie depuis ce 07 juillet après la rencontre Suisse-Colombie à Vancouver (Canada). Des affiches de haut vol attendent les fanatiques du ballon rond pour le compte des quarts.

Comme en 2022, quand le Maroc avait sorti le Portugal en quarts de la compétition, les Lions de l’Atlas font office de seuls ambassadeurs de l’Afrique et du monde arabe dans le dernier tour décisif menant aux demi-finales. France vs Maroc ce 09 juillet, sous le coup de 20HGMT à Boston (USA), est la rencontre qui va ouvrir les quarts du Mondial nord-américain 2026.

Ce sont des retrouvailles entre deux équipes qui s’étaient déjà affrontées en demi-finale il y a quatre ans au Qatar (2-0 pour les Bleus). Avec de nouvelles générations de joueurs des deux côtés, l’issue de ce match s’annonce incertaine jusqu’au bout.

Le 10 juillet, suivra le duel européen Espagne-Belgique à Los Angeles (sous le coup de 19HTU). Le jour suivant, soit le 11 juillet, au Stade de Miami (USA), la Norvège va découdre avec l’Angleterre. Une affiche (à partir de 21HTU) qui apparaît comme la plus relevée à ce stade de la compétition, avec deux équipes conquérantes et talentueuses.

Le 12 juillet, à 01HGMT, le match Argentine-Suisse va clore les quarts. C’est un duel déséquilibré sur le papier, mais alléchant, au regard de la détermination animant la Nati (surnom de la sélection suisse), après les matchs poussifs des Argentins en 16è et en 8è, respectivement contre de solides Cap-verdiens et Egyptiens.

Les demi-finales débutent le 14 juillet à partir de 19HGMT à Dallas (USA). Ce 08 juillet, la compétition observe sa première pause géante après près d’un mois d’affrontements de gladiateurs.