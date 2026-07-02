Mondial 2026: Le Ghana, Cap-Vert, Egypte et Algérie tentent les dernières chances de qualifications africaines pour les 8è de finale

La journée du mercredi 1er juillet, a été cruelle pour l’Afrique à l’occasion des matchs des 16è de finale. Il s’agit des deux équipes du continent, RDC et le Sénégal qui ont longtemps mené au score avant d’être renversées dans les derniers instants de leurs rencontres par leurs adversaires.

Désormais, les nouvelles chances de qualifications africaines pour les 8è de finale sont reportées sur les 4 dernières sélections africaines qui tiennent encore le coup.

Devant environ 67 mille supporters à Seattle (USA), les Lions du Sénégal ont tenu le bon bout de leur duel grâce aux buts de Habib Diarra (24è minute) et Ismaïla Sarr (51è minute), contre les Diables Rouges de la Belgique qui ne se sont réveillés qu’à la 86è minute via Romelu Lukaku.

Après cette réduction du score, Youri Tielemans a rétabli la parité 2-2 qui a mené les deux équipes aux prolongations. Sans Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané dans les extra time, les Lions du Sénégal vont sombrer. En concédant dans les arrêts de jeu, 125è minute, un 3è but éliminatoire, une œuvre du belge Youri Tielemans.

Un peu plus tôt dans la journée, devant plus de 68 mille spectateurs à Atlanta (USA), les Congolais de la RDC, via Brian Cipenga (à la 7è minute), ont mené au score devant de valeureux Anglais qui n’ont eu une grande peine à égaliser. C’est seulement à la 75è minute, par l’intermédiaire d’Harry Kane, que les sujets du Roi Charles vont revenir dans la partie. A la 86è minute, sur un exploit personnel, Kane enfonce le clou et envoie son pays en 8è de finale pour défier le Mexique.

Il faudra attendre ce vendredi 3 juillet, le face à face de l’Algérie contre la Suisse à Vancouver, (Canada), à partir de 03H00 (GMT), l’Egypte contre l’Australie à partir de 18H00 (TU), à Dallas (USA) et le Cap-Vert contre l’Argentine à Miami (USA), à partir de 22H00 (TU), pour revoir des équipes d’Afrique dans le tournoi.

Le samedi 4 juillet, à Kansas City (USA), sous le coup de 1H30 (TU), le Ghana va clore, contre la Colombie, les rencontres des 16è de finale.