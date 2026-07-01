Le Sénégal se dit optimiste quand aux recettes générées par  l’exploitation de ses hydrocarbures sur la période 2027-2029

Le ministre sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba a dévoilé le mardi 30 juin, les prévisions étatiques liées aux recettes qui seront générées par l’exploitation des hydrocarbures durant la période 2027 et 2029.

L’Etat sénégalais table sur «703,2 milliards de FCFA (environ 1,2 milliard de dollars) de recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures entre 2027 et 2029», a confié Cheikh Diba, précisant que ces prévisions ont été révisées à la suite des «récentes perturbations observées sur le marché international du pétrole».

Dans les détails, ces projections étatiques tablent sur des recettes estimées à «397,8 milliards de FCFA en 2027, 168 milliards en 2028 et 137,4 milliards en 2029».

Ces recettes seront «orientées vers les secteurs prioritaires du développement», a déclaré le ministre Cheikh Diba qui présentait le DPBEP 2027-2029 (Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle) lors d’un débat parlementaire dédié à l’orientation budgétaire.

Entre 2027 et 2029, les dépenses d’investissement public «devraient passer de 2.402,8 milliards de francs CFA en 2027 à 2.912,5 milliards en 2029», d’après le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan du Sénégal, pays ouest-africain devenu exportateur d’hydrocarbures au courant de l’année 2024.