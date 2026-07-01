Mondial 2026 : La RDC et le Sénégal vont tenter ce mercredi, l’impossible contre l’Angleterre et la Belgique ce 1er juillet

Le continent africain a enregistré dans la soirée du mardi 30 juin, l’élimination de sa deuxième équipe au second tour du Mondial 2026 après la défaite des Eléphants de Côte d’Ivoire par 1-2 contre les Vikings norvégiens, lors d’un match disputé à Dallas (USA), devant environ 70.000 supporters.

Ce 1er juillet, deux nouvelles équipes africaines sont contraintes à l’exploit. La Côte d’Ivoire n’a pas créé de surprise pour son 1er match disputé dans le second tour d’un Mondial. Les joueurs d’Emerse Fae ont payé cash leurs limites offensives devant les buts adverses en concédant deux buts durant cette rencontre. La révolte semée par Amad Diallo à la 74è minute via son but d’égalisation n’aura été qu’un feu de paille.

Ce 1er juillet, les Léopards de la RDC et les Lions du Sénégal sont contraints de réaliser des exploits sportifs exceptionnels pour éliminer l’Angleterre (à Atlanta, USA à partir de 16HTU) et la Belgique (à Seattle, USA, à partir de 20HTU).

Les Congolais auront la tâche la plus lourde contre des Anglais décidés à aller très loin dans le tournoi, alors que les Léopards ont déjà accompli la mission essentielle qui les attendait dans ce Mondial, celle de sortir du 1er tour.

De leur côté, le Sénégal et la génération Sadio Mané ont l’occasion unique de se racheter contre des Belges en méforme mais qui disposent toujours d’individualités à même de faire la décision à tous les instants d’un match.