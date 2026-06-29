Mondial 2026 : La CAF fière de ses 9 sélections ayant atteint les 16è de finale

La direction de la Confédération africaine de football (CAF) a exprimé ce 28 juin dans un communiqué, des louanges appuyées aux Fédérations africaines dont les équipes nationales ont réussi à se qualifier pour les 16èmes de finale de la 23è Coupe du monde de football.

«Je tiens à féliciter les Présidents des neuf Associations Membres de la CAF concernées ainsi que leurs Comités Exécutifs, et à remercier les Gouvernements africains pour leur coopération et leur soutien aux Associations Membres de la CAF dans leurs pays respectifs», a déclaré le patron de la CAF, le Sud-africain Patrice Motsepe.

«Au nom des Associations Membres de la CAF, qui représentent 54 pays africains, j’adresse nos chaleureuses félicitations aux joueurs des équipes nationales ainsi qu’aux staffs techniques du Maroc, de l’Algérie, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, de l’Égypte, du Ghana, du Sénégal et de l’Afrique du Sud pour leur qualification méritée, obtenue de haute lutte, pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026», a écrit Motsepe dans son communiqué.

Les joueurs et les staffs techniques de ces sélections «ont rendu fiers leurs pays respectifs, ainsi que les 1,6 milliard d’habitants du continent africain et de la diaspora. La compétitivité du football africain sur la scène mondiale, ainsi que son niveau de classe mondiale, sont reconnus et mis en lumière par les victoires et la qualification de chacune de ces neuf équipes nationales africaines pour les seizièmes de finale», ajoute le président de la CAF.

Le travail acharné et les investissements consacrés au développement du football «des jeunes, à la formation des entraîneurs, aux Ligues professionnelles et aux infrastructures footballistiques dans chacune des 54 Associations Membres de la CAF, ainsi que dans les compétitions de la CAF, portent ainsi leurs fruits», a poursuivi Patrice Motsepe.

«La CAF souhaite plein succès à chacune des équipes nationales africaines qui poursuivront leur parcours à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et nous sommes convaincus qu’elles continueront de rendre extrêmement fiers leurs pays et l’Afrique», a conclu le patron de la CAF, dont l’Afrique du Sud, son pays d’origine, a été éliminée ce 28 juin par le Canada dans un match comptant pour les 16èmes de finale. A présent, seules huit sélections africaines restent encore en lice.