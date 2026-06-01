Mondial 2026 : Les Bafana Bafana quittent la compétition à l’étape des 16è de finale

L’Afrique du Sud a été la première sélection africaine à rentrer en lice dans le cadre des matchs à élimination directe de la 23è Coupe du monde. C’était ce 28 juin à Los Angeles (USA) contre le Canada, co-organisateur de cette 23ème coupe du monde de football.

Devant un peu plus de 69 mille supporters, les joueurs sud-africain du coach belge, Hugo Broos ont dominé la possession de balle (50 contre 42%) mais ont péché, comme à leurs habitudes, dans la finition de leurs actions offensives, au point de se faire surprendre à la 92è minute du match, par un but assassin de Stephen Eustaquio.

Cette défaite un peu précocei renvoie les Bafana Bafana at home après une participation historique en 2026 qui leur a permis, pour la 1ère fois, d’atteindre le second tour de ce tournoi planétaire, grâce à une 2è place obtenue derrière le Mexique (co-organisateur) dans la Poule A.

Les Sud-Africains n’avaient plus connu les joies d’une phase finale de Coupe du monde depuis leur organisation remarquable de ce grand évènement en 2010. Une grande première sur le continent africain.