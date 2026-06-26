Afrique-Santé : Le CDC Africa dévoile le coût de la préparation et la lutte continentales contre la 17è épidémie d’Ebola

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Africa) a confié ce 25 juin aux décideurs africains, que «le plan continental de préparation et de lutte contre la 17è épidémie d’Ebola nécessite 1,4 milliard de dollars américains».

«1,4 milliard de dollars est nécessaire pour couvrir à la fois les aspects humanitaires et sanitaires de la réponse (…) Si nous ne disposons pas de ces fonds et si nous ne résolvons pas la question humanitaire, nous ne parviendrons pas à endiguer cette épidémie», a souligné le Directeur Général du CDC Africa, Jean Kaseya.

Les Etats africains et les principaux partenaires multilatéraux et bilatéraux ont annoncé «un total de 910 millions de dollars américains de contributions spécifiques à la lutte contre Ebola» lors d’une réunion de haut niveau organisée la semaine dernière, sous l’égide de l’Union Africaine, a rappelé ce jeudi, J. Kaseya, précisant néanmoins, que «seuls 13% de ce montant promis ont été versés à ce jour aux pays touchés et aux partenaires opérationnels de la réponse» anti-17è épidémie d’Ebola.

Cette annonce intervient au moment où la RDC et l’Ouganda qui constituent les principaux foyers de cette 17è épidémie, ont fait état globalement le jeudi 25 juin, «de 1.138 cas de contamination, dont 293 décès».

Un financement précoce constitue «l’investissement le plus efficace en matière de santé publique», a insisté Jean Kaseya, ajoutant que le déblocage «immédiat des fonds promis» est essentiel «avant que l’épidémie ne dégénère en une crise régionale de plus grande ampleur».