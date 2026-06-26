Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire accède pour la première fois au second tour d’un mondial, la Tunisie boit le calice jusqu’à la lie

La Côte d’Ivoire a étoffé dans la soirée du jeudi 25 juin, le lot des sélections africaines qui se sont qualifiées pour les 16èmes de finale de la 23è édition de la Coupe du monde de football, un effort historique inédit qui contraste avec une piètre prestation globale des Aigles de Carthage dans cette compétition.

Devant environ 69 mille spectateurs à Philadelphie (USA, Groupe E), les Ivoiriens se sont contentés du service minimum face à une équipe de Curaçao rigoureuse sur le plan tactique.

Les Eléphants, champions d’Afrique 2023, ont tranché dans ce match décisif par l’entremise du talent de Nicolas Pepe aux 7è et 64è minutes. Cette victoire de 2-0 des Ivoiriens face aux Curaciens, leur assure la participation aux 16èmes de finale, avec 6 points au total. Cette victoire est célébrée avec faste par le public ivoirien depuis la soirée de ce 25 juin.

Dans la Poule F, la Hollande a infligé une 3è défaite consécutive à la Tunisie dans cette Coupe du monde. Les Aigles de Carthage ont été défaits 1-3 par les Bataves qui finissent leaders de ce Groupe devant le Japon. Avec un goal différentiel de -10, la Tunisie a joué sa pire phase finale d’une Coupe du monde sans jamais se révolter.

Les seizièmes de finale débutent le 29 juin avec un alléchant match Brésil vs Japon suivi le lendemain d’un Pays-Bas vs Maroc.