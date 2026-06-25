Mondial 2026 : Le Maroc et l’Afrique du Sud, premières équipes africaines qualifiées pour les 16è de finale

La 3è journée des matchs de poule du Mondial 2026 de football a envoyé aux premières heures de ce jeudi 25 juin, de ravissantes ondes de bonheur en Afrique pour saluer la qualification de deux sélections du continent pour le second tour du mondial.

Les Bafana Bafana d’Afrique du Sud ont créé la surprise dans le Groupe A, mercredi soir au Stade de Monterrey (Mexique), devant près de 52 mille spectateurs, en venant à bout de l’équipe de la Corée du Sud sur le score de 1-0, grâce à une réalisation de Thapelo Maseko à la 63è minute.

Littéralement dominés dans la possession de balle par les Sud-Coréens (60 contre 30%), les Sud-Africains finissent ainsi le premier tour avec 4 points, derrière le Mexique qui chapeaute le Group A avec ses 9 points.

Les joueurs du coach belge Hugo Broos, vont disputer pour la première fois de leur histoire, le second tour d’une Coupe du monde de football. Leur 1ère participation à un Mondial, remonte à 1998 en France. Avec 3 points dans cette même Poule A, les Sud-Coréens peuvent prétendre figurer parmi les meilleurs 3è du tournoi planétaire.

Dans la poule C, devant près de 69 mille spectateurs à Atlanta (USA) le Maroc a confirmé ce 24 juin, ses aptitudes à jouer les 16è de finale en battant Haïti (4-2), grâce aux réalisations de Hakimi (39è), Saibari (46è), Rahimi (78è) et de Gessime Yassine à la 89è.

Les Marocains, du haut de leur statut de Champions d’Afrique 2025 et de demi-finalistes du Mondial 2022, terminent ainsi 2è de ce Groupe C derrière le Brésil (au goal différentiel), les deux équipes totalisant le même nombre de points (7).

En soirée de ce 25 juin, dans le Groupe E, la Côte d’Ivoire, va être fixée sur son sort dans la compétition, au terme de son match décisif à Philadelphie, contre les teigneux joueurs Curaciens.