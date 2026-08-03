La Chine continue d’épauler la RDC dans sa lutte contre la 17è épidémie d’Ebola

Une troisième équipe chinoise d’experts médicaux chargée «d’appuyer la riposte contre Ebola» est arrivée le week-end écoulé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), ont annoncé les autorités congolaises.

Cette 3è équipe médicale est conduite par Yang Xiaochen qui a promis que ses collègues et lui-même s’appuieront sur le «travail accompli par les deux équipes précédentes, pour apporter au pays leur assistance technique en fonction des besoins concrets de la riposte, et approfondir les échanges et la coopération avec les autorités sanitaires congolaises, ainsi qu’avec les partenaires internationaux concernés».

L’équipe technique chinoise mettra par ailleurs «l’expertise chinoise au service des efforts de la RDC visant à mettre fin au plus vite, à l’épidémie actuelle d’Ebola», a assuré Yang Xiaochen. Cette équipe médicale de l’Empire du Milieu a pour prérogatives de «soutenir les efforts de la RDC visant à renforcer son dispositif de lutte contre l’épidémie», ont précisé les autorités de la RDC.

La situation liée à Ebola en RDC «reste complexe et les opérations de riposte continuent de faire face à une forte pression. L’arrivée des experts chinois apportera un soutien important à la surveillance épidémiologique, à la prise en charge des patients et aux analyses de laboratoire», a précisé le ministère congolais de la Santé.

«La RDC est donc disposée à renforcer davantage sa coopération avec la Chine et à améliorer conjointement ses capacités de riposte à l’épidémie», assure Luku Maleyo Marius, représentant du ministère congolais de la Santé qui a accueilli cette 3è équipe chinoise à son arrivée à l’aéroport de Kinshasa.

L’épidémie d’Ebola qui sévit depuis mai 2026 en République démocratique du Congo «est devenue la plus importante jamais enregistrée dans le pays, dépassant celle de 2018-2020», s’est alarmée le week-end écoulé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

«3.605 cas confirmés causés par le virus Bundibugyo dont 1.587 décès, soit un taux de létalité de 44%» sont les derniers chiffres actualisés rendus publics par les autorités sanitaires congolaises.