Les USA réaffirment leurs priorités dans la relation bilatérale avec le Maroc à l’occasion de la Fête du Trône 2026

Le Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio a adressé ce 30 juillet, au Roi Mohammed VI, un message de félicitations à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône au Maroc, marquant le 27ème anniversaire de son l’intronisation du Souverain.

«Depuis près de 250 ans, les États-Unis et le Maroc entretiennent l’amitié la plus ancienne de l’histoire américaine. Il s’agit d’un partenariat solide et durable, fondé sur des valeurs partagées et un engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité», a rappelé Marco Rubio.

«Au nom des États-Unis d’Amérique, j’adresse mes salutations les plus chaleureuses à Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi qu’au peuple marocain, à l’occasion de l’anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté», a écrit le Chef de la diplomatie américaine son message relayé jeudi, par le Département d’Etat dans un communiqué.

L’approfondissement de la coopération multisectorielle entre le Maroc et les USA va aller crescendo dans les mois et années à venir, assure Marco Rubio, ajoutant qu’«ensemble, nous continuerons de promouvoir la paix, la stabilité régionale et la croissance économique au bénéfice de nos deux peuples».

« Sous la direction du Président Trump, la position des États-Unis est sans équivoque : nous reconnaissons la souveraineté marocaine sur le Sahara et soutenons la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base d’une solution juste, durable et mutuellement acceptable», a insisté Marco Rubio.

«Toute autre voie ne ferait que prolonger le statu quo et est inacceptable. Une véritable autonomie sous souveraineté marocaine offre à cette région et au continent la chance d’aller enfin de l’avant après 50 ans», a affirmé le patron de la diplomatie américaine.

« Sous la direction de Sa Majesté Mohammed VI, le Maroc est un pilier de la stabilité et de la sécurité régionales, notamment grâce au rôle essentiel qu’il a joué dans la conclusion des Accords d’Abraham. Les États-Unis accordent une grande importance à ce partenariat et attendent avec intérêt de renforcer leur collaboration en vue d’assurer la sécurité du Sahel», a mis en avant Marco Rubio pour étayer les projections officielles de son pays.

«Votre vision de la croissance économique apportera une nouvelle prospérité à nos deux peuples, et le Président Trump a chargé son Administration d’encourager le développement économique et social avec le Maroc, y compris sur le territoire du Sahara » (marocain).

« Alors que nous nous tournons vers les 250 prochaines années d’amitié, les États-Unis resteront votre partenaire de confiance dans les domaines de l’énergie, de l’IA (Intelligence artificielle), des minerais critiques et de la défense», a conclu Marco Rubio.