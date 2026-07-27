Pretoria dresse le bilan des départs d’Africains suite à la vague de xénophobie en cours

La présidente du Comité interministériel sud-africain de la migration, Mamoloko Kubayi a présenté ce dimanche 26 juillet à Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud, un tableau global des départs d’immigrés clandestins recensés suite aux vagues de xénophobie en cours dans le pays.

«Un total de 68.138 dossiers de ressortissants étrangers ont été traités en Afrique du Sud entre le 14 juin et le 24 juillet, la majeure partie d’entre eux étant rapatriés vers leur pays d’origine», a éclairé Mmamoloko Kubayi lors d’un point de presse à Pretoria.

L’exécutif sud-africain dit être en train de «travailler avec les représentants des pays d’origine afin de faciliter le processus de rapatriement» de ces migrants.

«Concernant les expulsions et les rapatriements, nous pouvons confirmer que depuis que des ressortissants malawites se sont rassemblés à Sherwood, au KwaZulu-Natal, du 14 juin au 24 juillet, les dossiers de 68.138 ressortissants étrangers au total ont été traités, la majorité d’entre eux ayant été rapatriés après examen de leurs cas au Centre temporaire de traitement des rapatriements de Musina», a détaillé Mme Kubayi qui est également ministre de la Justice et du Développement constitutionnel.

Pour sa part, l’Autorité de gestion des frontières a «traité 72.906 rapatriements impliquant diverses nationalités aux points d’entrée du pays entre le 7 juin et le 14 juillet, y compris ceux qui ont été gérés au Centre temporaire de rapatriement», a précisé la présidente du Comité interministériel sud-africain de la migration.

Des tribunaux dédiés à l’immigration se son prononcé dans «28.736 affaires liées à l’immigration, impliquant principalement des expulsions, entre le 1er avril et la fin du mois de juin 2026», a indiqué la ministre Mmamoloko Kubayi, rappelant que les contrôles d’identité «non autorisés visant les ressortissants étrangers» sont toujours prohibés en Afrique du Sud et les «questions migratoires relèvent toujours de la responsabilité des autorités» du pays.