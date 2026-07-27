Le village tunisien de Sidi Bou Saïd inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Le ministère tunisien de la Culture s’est félicité le week-end écoulé, de l’inscription sur la «Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO», du village tunisien de Sidi Bou Saïd, perché sur une falaise à 20 km de Tunis.

Les autorités tunisiennes soulignent que la décision d’inscription a été «validée lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial (de l’UNESCO) tenue du 19 au 29 juillet à Busan», en République de Corée du Sud.

Présenté comme «un village emblématique» de la Tunisie portant le nom d’un Saint musulman, Sidi Bou Saïd a été reconnu «pour sa valeur universelle exceptionnelle, notamment son identité architecturale singulière, la richesse de son patrimoine culturel, outre sa contribution à la civilisation méditerranéenne», a apprécié le ministère de la Culture de la Tunisie dans un communiqué.

Le village Sidi Bou Saïd est célèbre dans l’écosystème international du tourisme pour son architecture pittoresque aux maisons bleues et blanches, ses ruelles pavées et ses panoramas exceptionnels. Il a été fondé au 14e siècle et doit son nom au maître soufi, Abou Saïd al-Beji.

Sidi Bou Saïd attire «environ 4,5 millions de touristes internationaux chaque année», selon des chiffres officiels provenant du secteur touristique de la Tunisie.

La République tunisienne compte dorénavant «10 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO», un chiffre qui fait d’elle l’un des Etats africains et arabes disposant du plus grand nombre de sites inscrits sur cette Liste mondiale.