Les USA déboursent une nouvelle grosse enveloppe pour l’aide humanitaire en Afrique et ailleurs

Les États-Unis via leur Département d’Etat ont partagé ce 23 juillet leur octroi d’une aide «humanitaire et d’une aide en cas de catastrophe de plus de 200 millions de dollars» au CICR (Comité international de la Croix-Rouge) et à la FICR (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).

Le Soudan qui «vit le pire péril humanitaire en cours sur la planète, selon des chiffres onusiens», fait partie des Etats africains vers lesquels les USA ventilent actuellement en priorité leurs aides humanitaires.

Cette nouvelle géante aide des USA comprend «une contribution de près de 133 millions de dollars à l’Appel mondial 2026 du CICR et 70 millions de dollars à la FICR. Et s’inscrit dans la stratégie du Département d’Etat consistant à octroyer une aide humanitaire flexible à l’échelle mondiale», ont documenté les Affaires étrangères des USA.

Toutes choses permettant ainsi aux organisations chargées de la mise en œuvre «de faire face aux crises en cours et de répondre à de nouvelles catastrophes, en utilisant les fonds dont elles disposent déjà, sans avoir à passer par de longs délais d’approvisionnement», complète la diplomatie de Washington.

Selon des statistiques onusiennes, les États-Unis restent le «premier donateur humanitaire au monde». «Nous continuons à appeler les autres Gouvernements et le secteur privé à se joindre à notre action en faveur d’un modèle d’aide humanitaire mondiale plus rapide, plus responsable, plus efficace, axé sur l’impact, piloté localement et hyper priorisé», a par ailleurs mobilisé ce 23 juillet Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine.