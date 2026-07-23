La CAF Dames Maroc 2026 objet d’attentions financières records de la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce mercredi 22 juillet une panoplie de mutations autour du prize money global qui sera réparti entre les nations devant prendre part à la «TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Féminine» (WAFCON) 2026. Il s’agit d’une «revalorisation significative des dotations financières de la WAFCON 2026», a précisé la CAF, avec à l’appui une série d’annonces.

Ainsi, la «prime de l’équipe vainqueur connaît une augmentation de 100%, et est désormais portée à 2 millions USD». Dans le même élan, la cagnotte globale des primes subit une hausse «de 67%, passant de 3,475 millions de dollars à 5,8 millions USD». Par ailleurs, la prime du finaliste subira une «augmentation de 50%, et sera portée à 750.000 USD; la prime attribuée au 3ᵉ augmentera quant à elle de 43%», assure la CAF.

Dans le même ordre d’idées, la prime de participation de chacune «des 16 nations participantes sera de 150.000 dollars, soit une hausse de 20% (+25.000 USD par rapport à l’édition précédente)».

Grosso modo, depuis le début de l’ère Motsepe à la CAF, la prime réservée à l’équipe qui s’adjuge la CAN Dames «a progressé de 900%, passant de 200.000 à 2 millions de dollars, et la dotation globale a augmenté de 495%, passant de 975.000 à 5,8 millions de dollars», a détaillé l’instance footballistique panafricaine.

Autant de chiffres qui témoignent de l’avis de la CAF, des grosses mutations connues par l’écosystème du marketing du football continental. Fixé initialement à 8 sélections, le nombre des équipes participantes à la CAN Dames est passé à 16 à l’occasion de l’édition Maroc 2026.