Mondial 2026 : L’Espagne a raflé la plupart des distinctions individuelles

La 23è édition de la Coupe du monde appartient à l’histoire depuis ce dimanche 19 juillet, après le 2è sacre mondial décroché par la Roja qui a battu en finale, l’Albiceleste sur le score de 1-0, durant les prolongations.

Comme cela est de coutume dans pareilles compétitions, la FIFA a attribué, avant la cérémonie officielle de remise du trophée final, des distinctions individuelles à plusieurs acteurs émérites de cette compétition.

L’Espagne est repartie les bras garnis, avec le trophée remis à son capitaine Rodri comme «Meilleur joueur du tournoi», à Unai Simon classé «Meilleur gardien du Mondial» et à Pau Cubarsi comme «Meilleur jeune joueur de la compétition».

Le Français Kylian Mbappé brise légèrement cette domination espagnole en arrachant la distinction de «Meilleur buteur» du tournoi avec 10 buts à son actif durant le mondial 2026.

Il est l’actuel détenteur du record de buts inscrits dans une phase finale de Coupe du monde. L’Argentin, Lionel Messi est reparti du Mondial 2026 avec le statut de second «Meilleur buteur du tournoi», avec 8 réalisations.

La 24è édition de la Coupe du monde de football sera co-organisée en 2030, par le Maroc, le Portugal et l’Espagne.