Mondial 2026 : Opposition de styles en finale le 19 juillet prochain entre l’Espagne et l’Argentine

Les férus du ballon rond sont fixés depuis ce 15 juillet autour de l’affiche de la finale de la 23è édition du Mondial. La demi-finale très disputée entre Argentins et Anglais a envoyé l’Albiceleste en finale pour la 6è fois consécutive de son histoire.

Enzo Fernandez à la 85è minute et Lautaro Martinez à la 92è minute, sur deux services en or de Lionel Messi, ont envoyé l’Argentine en finale du Mondial 2026 après une demi-finale heurtée entre les 22 acteurs sur fond de rivalité permanente entre ces sélections dans l’histoire de la Coupe du monde de football.

L’ouverture du score à la 55è minute par l’Anglais Anthony Gordon avait pourtant donné des espoirs solides aux Anglais qui espéraient rejouer une finale, 60 ans après leur unique trophée de 1966 remporté à domicile.

La finale du dimanche 19 juillet au Stade de New York/New Jersey (dans la cité de New Jersey) promet donc des étincelles entre deux générations de joueurs. Celle de Lionel Messi sur la fin de son parcours fotballistique, et celle l’hispano-marocain, Lamine Yamal promise à un bel avenir à l’échelle internationale.

La sélection argentine a été consacrée déjà à trois reprises en 1978, 1986 et 2022. Elle a perdu deux finales d’un Mondial en 1990 en Italie et en 2014 contre l’Allemagne. L’Espagne de son côté, a remporté son unique trophée Mondial en 2010, en Afrique du Sud, durant la 1ère Coupe du monde organisée sur le continent africain.