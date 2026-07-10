Afrique australe : 17è épidémie d’Ebola : La maladie touche désormais deux nouvelles Provinces de la RDC

Le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba a annoncé ce jeudi 9 juillet, l’extension de la 17è épidémie d’Ebola en République Démocratique du Congo (RDC) qui «est toujours dans sa phase active», aux Provinces de la «Tshopo et du Haut-Uele.

Les autorités sanitaires de la RDC précisent avoir observé «des mouvements de malades depuis des zones affectées vers Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, ainsi que vers la zone de Wamba, dans la province du Haut-Uele. Des mouvements ayant placé ces deux Provinces du Nord-est du pays dans le champ de la riposte».

«Nous sommes encore en phase active, très active même de la maladie (…) Il n’est pas encore possible de déterminer à quel moment l’épidémie atteindra son pic » a expliqué le ministre Kamba, ajoutant que «le nombre de cas continue d’augmenter chaque jour, une hausse en partie attendue», en parlant de l’évolution de la courbe de la contamination en RDC.

La Province de l’Ituri, épicentre de l’épidémie, demeure «dans une phase aiguë de croissance, tout comme celle du Nord-Kivu», soulignent les autorités sanitaires congolaises, estimant que «l’extension de la surveillance à d’autres zones » implique «la nécessité de renforcer les contrôles aux points d’entrée et aux postes de contrôle et de limiter autant que possible les mouvements à risque».