La CAF à la recherche des premiers candidats à l’organisation d’une CAN tous les 4 ans

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement lancé le week-end écoulé dans un communiqué, un appel à candidatures pour l’organisation des éditions 2028, 2032 et 2036 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) dans la dernière édition s’est déroulée au Maroc.

Après les éditions 2027 et 2028, la CAF a annoncé fin janvier 2026 que le nombre des participants à la CAN va passer à 28 sélections à partir de 2032 qui verra ce tournoi continental se tenir dorénavant en mode quadriennal.

Depuis l’annonce officielle du Maroc de ne pas briguer l’organisation des grandes compétitions à venir en Afrique, très peu de voix se bousculent pour officialiser leurs candidatures ou leur volontés de candidature.

«À l’avenir, la CAF organisera une compétition majeure réunissant les équipes nationales masculines seniors chaque année, à l’exception des années de Coupe du Monde de la FIFA», a par ailleurs confirmé la CAF. Il s’agira d’une Super League dotée «d’un prize money» conséquent.

L’instance panafricaine basée au Caire (Egypte) a précisé avoir élaboré «le cadre d’attribution de ces trois éditions (2028, 2032, 2036) en collaboration avec le Cabinet de conseil PwC ainsi qu’avec des experts techniques, financiers et juridiques indépendants».

«La Coupe d’Afrique des Nations est le plus grand événement sportif du continent africain et figure parmi les compétitions mondiales les plus suivies, rassemblant plus de 3,2 milliards de téléspectateurs et générant 6 milliards de vues sur les plateformes numériques à l’échelle globale», a vanté par ailleurs la CAF.

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations PAMOJA 2027 se tiendra conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027, a confirmé la CAF. Le dernier vainqueur en date de cette Coupe est le Maroc (édition de 2025).