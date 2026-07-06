Le Tchad dément de nouveau, les accusations de préparation de déstabilisation d’un Etat

Le porte-parole du ministère tchadien des Affaires étrangères, Ibrahim Adam Mahamat a formulé durant le week-end écoulé de vifs démentis autour de «l’existence d’un projet de déstabilisation visant la RCA (République centrafricaine) de la part du pouvoir de N’Djamena».

La diplomatie tchadienne a qualifié ces «allégations de campagne de désinformation visant à discréditer le Tchad et à altérer ses relations avec la RCA», République centrafricaine voisine.

Condamnant «avec la plus grande fermeté ces manœuvres de désinformation», le ministère précité a appelé «ses auteurs à la responsabilité et a invité les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à privilégier les faits établis».

La République tchadienne «n’a jamais été, n’est pas et ne sera jamais partie prenante d’une quelconque entreprise subversive dirigée contre un Etat frère», ont insisté le Département des Affaires étrangères de ce vaste pays sahélien d’Afrique centrale.

Le Président Mahamat Idriss Deby Itno attache un grand prix «au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du principe de non-ingérence, la stabilité de la sous-région reste liée à celle du Tchad», ajoute la diplomatie du Tchad.

Le Tchad est régulièrement dans le collimateur des accusations frontales de plusieurs Etats d’Afrique centrale ou orientale pour ses «actions subversives» présumées au profit de divers Groupes armés extraterritoriaux. Comme ceux des FSR (Forces de soutien rapides), en guerre contre l’Armée soudanaise depuis le 15 avril 2023.