Mondial 2026 : Plus que 4 sélections africaines encore en lice ce vendredi dans le tournoi 

Les représentants africains à la 23è édition de la Coupe du monde de football continuent de plier leurs bagages à la chaîne. Sur 09 sélections en lice à l’entame des 16è de finale, elles ne sont plus ce vendredi 3 juillet, que quatre équipes encore en lice.

Devant près de 53 mille férus du ballon rond au BP Place de Vancouver» (Canada), le onze algérien a réussi à mettre le pied sur la balle (51% de possession contre 40% pour les Helvétiques) mais n’a jamais su concrétiser ses occasions lors du match disputé à partir de 4 H00 (TU) dans la matinée du vendredi 3 juillet.

La Suisse a ouvert le score par l’intermédiaire de Breel Embolo à la 10è minute et additionné un second but par Dan Ndoye à la 46è minute. Deux buts à des instants-clés du match qui ont tué tout esprit d’initiative durable chez les Fennecs. L’Algérie quitte ainsi la compétition et perd son capitaine Ryad Mahrez qui a annoncé, à la fin de ce match, l’arrêt de sa carrière internationale.

L’Egypte va tenter ce 03 juillet, à 18H00 (TU), à Dallas (USA) de dominer l’Australie à sa portée. De son côté, le Cap-Vert va s’essayer à un miracle contre l’Argentine, Championne du monde en titre à Miami (USA) à partir de 22H00 (TU).

Le 04 juillet, à Kansas City (USA), sous le coup de 1H30 (TU), le Ghana va jouer contre la Colombie sa rencontre des 16è de finale. Seul le Maroc, à ce jour, a composté son billet pour les 8è de finale dans le lot des sélections africaines au Mondial 2026 et jouera ce 04 juillet contre le Canada, une équipe qui semble à sa portée d’après les analystes sportifs.