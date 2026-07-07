La Commission de la CEDEAO teste les capacités du câble sous-marin en Afrique de l’ouest

Patrice Garner

Dans le cadre de la mise en œuvre du WARDIP (Programme d’Intégration Numérique Régionale en Afrique de l’Ouest), le siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, la capitale du Nigeria, accueille du 29 juin au 10 juillet 2026 «des délégués et des responsables de la Gambie, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, du Libéria et de la Sierra Leone».

Ces experts sont en exercice d’évaluation crucial pour «examiner les propositions relatives à la fourniture de capacité du câble sous-marin afin de renforcer la redondance et la résilience de la connectivité numérique dans la sous-région», a annoncé la Commission de cette Communauté.

Il s’agit d’une étape-clé du «processus de passation de marchés pour une initiative multinationale majeure visant à déployer un second câble sous-marin dans les pays concernés», a précisé la Commission de la CEDEAO.

Le WARDIP est financé par la Banque mondiale, et la connectivité numérique fait partie des chantiers majeurs de cette somme de pays ouest-africains.