Niger : Le nombre des candidats au BAC II au Niger a dépassé les 89 mille étudiants

«89.158 candidats» sont admis à passer les épreuves du Baccalauréat 2026 à partir du 14 juillet, sur l’ensemble du territoire nigérien, a annonce le ministre nigérien de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation technologique, Mamadou Saidou.

Ces lycéens à la quête du 1er diplôme de l’enseignement secondaire au Niger sont «répartis dans 41 séries et filières et 208 jurys», d’après des notes officielles. Le pouvoir de Transition du Niger a mobilisé «d’importantes ressources financières et logistiques afin d’assurer le bon déroulement de cette session 2026», a indiqué le gouvernement Lamine Zeine, appelant les encadreurs à veiller «au respect des principes de rigueur et d’équité» durant les épreuves du baccalauréat.

Le diplôme du baccalauréat constitue «le premier diplôme universitaire permettant à notre jeunesse d’accéder aux études supérieures, aussi bien dans les Universités que dans les autres Etablissements d’enseignement supérieur (…) Nous n’hésiterons pas à prendre les mesures appropriées contre tout contrevenant afin de garantir des examens transparents», a averti hier mardi, le ministre Mamadou Saidou.