Mondial 2026 : L’Espagne connaîtra ce mercredi, son futur adversaire en finale

La 23è Coupe du monde connaîtra son affiche finale du 19 juillet prochain ce mercredi 15 juillet à Atlanta (USA) dans un duel au parfum historique entre l’Angleterre et l’Argentine. Une rencontre qui intervient après la demi-finale remportée par l’Espagne sans forcer sur ses talents, contre la France (2-0) le mardi 14 juillet à Dallas (USA).

Double humiliation pour la France ce 14 juillet, en ce jour de commémoration de sa Fête d’indépendance. Les Bleus qui ont survolé le 1er tour du Mondial 2026 en donnant des leçons de discipline tactique à leurs adversaires des 8è aux quarts de finale, ont fait une déplorable prestation face à la Roja.

Leur vaillance habituelle et leur condition physique ont aussi subitement disparu au Stade de Dallas, devant plus de 70 mille spectateurs. Mikel Oyarzabal (22è) et Pedro Porro (58è) ont suffi pour combler de bonheur les supporters espagnols durant chaque mi-temps. Les Espagnols joueront ainsi leur deuxième finale d’un Mondial, après celle de 2010 en Afrique du Sud.

Ce 15 juillet, au Stade d’Atlanta, Anglais et Argentins vont en découdre pour la seconde place en demies. Un match qui rappelle leurs multiples rencontres heurtées en 1986, en 1998 et dans diverses Coupes du monde qui ont suivi.

Les ‘Three Lions’ d’Angleterre ont la faveur d’avoir joué moins de prolongations contrairement à l’Albiceleste qui a dû s’arracher (des 8è aux quarts de finale) pour continuer la compétition.