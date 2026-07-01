La CAF exprime ses condoléances au peuple sud-africain et à sa Fédération pour le décès soudain du joueur Jayden Adams

Dans un communiqué publié ce dimanche 12 juillet sur ses canaux digitaux, la Confédération africaine de football (CAF) a tenu à afficher sa proximité de la grande famille du football sud-africain de nouveau endeuillée par la mort brutale du joueur Jayden Adams.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe a appris avec une «immense tristesse le décès de Jayden Adams, milieu de terrain du club de Mamelodi Sundowns et de l’équipe nationale d’Afrique du Sud», indique le communiqué.

Avec l’équipe nationale sud-africaine «Bafana Bafana», Jayden Adams a joué la CAN 2025 au Maroc, et fait partie de la délégation de cette sélection ayant disputé la Coupe du Monde 2026 de la FIFA jusqu’au stade des 8è de finale avant l’élimination de l’Afrique du Sud par le Canada (0-1).

«Au nom de la CAF et de ses 54 associations membres, Dr Motsepe adresse ses plus sincères condoléances à la SAFA (Fédération Sud-Africaine de Football), au Mamelodi Sundowns Football Club, à la famille de Jayden Adams, à ses coéquipiers ainsi qu’au peuple sud-africain», ajoute la même source.

Disparu brutalement seulement à l’âge de 25 ans dans des conditions qui demeurent troubles, Jayden Adams aura porté les couleurs du Stellenbosch FC et de Mamelodi Sundowns au cours de sa carrière professionnelle. Il aura cumulé «plus de 150 apparitions en équipe première» sous les couleurs de ces formations phares du football sud-africain, d’Afrique australe et continental.