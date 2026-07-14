Le Conseil constitutionnel sénégalais a un nouveau président

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a nommé par décret, ce lundi 13 juillet, le magistrat Ousmane Diagne nouveau «président du Conseil constitutionnel» en remplacement du défunt Mamadou Badio Camara.

Ousmane Diagne, avant sa nomination, était déjà membre de cette haute juridiction en charge du «contrôle de la constitutionnalité des lois, du contentieux électoral et de la régularité des scrutins», selon la Constitution sénégalaise.

Magistrat de métier, Ousmane Diagne a été Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, 1er Avocat général près la Cour suprême, ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il avait été promu membre du Conseil Constitutionnel «en qualité de membre» simple.

La nomination de ce magistrat intervient quelques jours seulement après l’adoption d’un arrêt retentissant par le Conseil Constitutionnel, ayant invalidé la récente loi portant révision de la Constitution initiée et adoptée par l’Assemblée nationale dominée par la version pro-Sonko du PASTEF (parti au pouvoir depuis mars 2024 au Sénégal).

Un vif bras de fer oppose depuis plusieurs mois l’ex-Premier ministre, Ousmane Sonko et le Président Faye autour de la portée des réformes idoines à enclencher, aussi bien sur le plan macro-économique sénégalais que dans la conduite des affaires internes du PASTEF.