Le Mondial 2026 a provoqué un vaste chamboulement dans le 1er Classement de la FIFA post-compétition

L’Espagne occupe de nouveau, la tête du Classement 2026 de la FIFA, le 1er classement général rendu public par l’instance internationale après la conclusion de la 23è édition du Mondial de football. L’Espagne avait déjà occupé la première place de ce classement avant le mois d’avril 2026.

Invaincue lors de la Coupe du monde 2026 (sept victoires & un match nul), l’Espagne totalise désormais «1.995,88 points», détrônant l’Argentine reléguée à la 2è place. La France et l’Angleterre s’agrippent respectivement au troisième et quatrième rang.

Le reste du Top 10 du Classement de la FIFA a connu de nombreux bouleversements. Le Brésil est désormais cinquième (une place de plus) et le Maroc a progressé d’une place pour se hisser au 6è rang mondial, battant un record en Afrique et dans le monde arabe, comme projeté par de nombreux bookmakers à l’entame de la 23è Coupe du monde. Le Maroc a été en 2026, la première équipe africaine à se qualifier successivement pour 2 quarts de finale d’un Mondial.

Le Portugal chute à la septième place, la Belgique a surpassé les Pays-Bas pour prendre la huitième place, et le Mexique fait pour la première fois depuis mars 2022, son retour dans le TOP 10 de la FIFA.

Autre fait marquant dans ce Top 10, c’est le départ de l’Allemagne, et la Colombie qui se met juste en embuscade à la 11è place. La Suisse a réalisé la plus forte progression dans ce classement 2026, en gagnant cinq places, et occupe désormais le 14è rang. Fidèle à sa rigueur sportive, le Japon demeure «la meilleure équipe asiatique», et se positionne en 17e place.