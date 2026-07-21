17è épidémie d’Ebola : La RDC fait état d’une augmentation du chiffre des contaminations

Le nombre de cas confirmés d’Ebola en République Démocratique du Congo (RDC) confrontée à une 17è épidémie d’Ebola, a atteint «2.423, dont 967 décès», selon le dernier Rapport de situation publié ce lundi 20 juillet, par les autorités sanitaires de cet Etat d’Afrique centrale.

«La transmission demeure fortement concentrée dans la province de l’Ituri et continue de dépasser les capacités de surveillance», a alerté le ministère congolais de la Santé.

Dans ce dernier Rapport de situation sur l’épidémie, les autorités sanitaires congolaises signalent «une nouvelle zone de santé touchée, celle d’Adja, dans la province de l’Ituri (Nord-est), portant à 47 le nombre total de zones de santé affectées dans cinq Provinces du pays».

La 17è épidémie d’Ebola alimentée par la souche Bundibugyo du virus, a été déclarée le 15 mai dernier, et a touché jusqu’à cette date, cinq Provinces à savoir : l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé et la Tshopo.

«Les mouvements de population, l’insécurité, l’exploitation minière artisanale ainsi que les échanges transfrontaliers avec l’Ouganda et le Soudan du Sud continuent de favoriser la propagation du virus», relève le Rapport.