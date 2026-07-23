La CAF augmente le nombre des participants aux phases finales de la CAN qui passe de 24 à 28 équipes

Lors d’une conférence-bilan de la participation africaine au Mondial 2026, le patron de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a dévoilé ce mercredi 22 juillet en Afrique du Sud, de nouvelles projections autour de l’organisation des phases finales de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations).

Champion d’Afrique en titre, le Maroc devra dominer 27 autres sélections du continent pour conserver son titre acquis à domicile en janvier 2026 car la CAF a acté ce 22 juillet le passage d’une phase finale de «24 à 28 équipes» lors de la prochaine Coupe africaine de football.

C’est une grande première dans la compétition de football la plus prisée du continent qui est passée à 24 équipes à l’occasion de l’édition de 2019 qui avait eu lieu en Egypte.

«Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN», a annoncé Patrice Motsepe, en attendant des détails pratiques de la Confédération autour de la mise en œuvre de cette nouvelle réforme majeure.

Du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda (première organisation de la CAN par un trio), quatre équipes supplémentaires seront donc accueillies à cette fête continentale du ballon rond. Une nouvelle réorganisation qui fera passer logiquement le 1er tour du tournoi à sept poules de quatre sélections.

Le Maroc, champion en titre, est déjà engagé dans la Poule A des qualificatifs pour l’édition 2027 de la CAN. Ces éliminatoires débuteront le 21 septembre prochain et prendront fin durant la fenêtre FIFA du 22 au 30 mars 2027.