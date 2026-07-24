Les cas de contamination au Mpox demeurent une préoccupation de santé publique à Madagascar en juillet 2026

Le ministère malgache de la Santé publique a livré ce 23 juillet un nouvel éclairage sur la progression des cas de contamination au Mpox (variole du singe) dans le pays.

«Le nombre cumulé de cas confirmés de Mpox à Madagascar a atteint 3.022 depuis la détection du virus en décembre 2025», ont informé les autorités sanitaires de la Grande Ile. La Province de Toamasina (dans l’est du pays) demeure la plus touchée avec 40% des cas confirmés enregistrés, suivie par celle de Taolagnaro (dans le sud-est) qui représente 12% des infections recensées à l’échelle nationale», ont en outre comparé des chiffres officiels.

Dans le cadre du renforcement de la riposte nationale anti-Mpox, Madagascar a reçu début juillet 2026 «un second lot de 30.000 doses de vaccins contre la maladie, un lot fourni par l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance)», ont rappelé les autorités de Transition sur la Grande Ile.

Cette dotation est destinée en priorité aux populations les plus exposées, notamment «les agents de santé de première ligne, les travailleurs du sexe, les PVVIH (Personnes vivant avec le VIH) ainsi que les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés», a expliqué le ministère malgache de la Santé publique.

Depuis fin 2025, Madagascar «a enregistré 2.114 guérisons et 20 décès liés à cette maladie», informent des statistiques officielles sur le sujet.