Les contours de la 1ère édition du «Forum régional de l’eau de l’Afrique occidentale»

Le Directeur du Centre de gestion des ressources en eau (CGRE) de la CEDEAO, Alexis Kouassi a annoncé lundi 27 juillet, la tenue les 24 et 25 septembre prochain à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, de la première édition du Forum régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest (FREAO).

Ce Forum se veut un rendez-vous de haut niveau visant à «renforcer la coopération régionale face aux défis liés à la gestion des ressources en eau», a précisé Alexis Kouassi.

Les principaux acteurs de la gouvernance de l’eau en Afrique de l’Ouest ont été conviés par la CEDEAO à ce rendez-vous placé sous le thème : «Valorisons l’eau pour transformer l’Afrique de l’Ouest».

«Le FREAO est né de la volonté de fédérer les énergies, de dépasser les frontières nationales dans la gestion des ressources en eau et d’unifier nos actions afin d’anticiper et de gérer durablement cette ressource», a expliqué le directeur du CGRE-CEDEAO.

Pour sa part, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan a précisé que la Côte d’Ivoire «a fait de la gestion intégrée des ressources en eau un axe majeur de sa politique environnementale afin de concilier développement économique, préservation des écosystèmes et sécurité hydrique».

Le FREAO entend globalement faire «de l’eau un levier d’intégration régionale, de paix et de développement durable», précisent les organisateurs du Forum. L’Afrique de l’Ouest compte 28 bassins hydrographiques transfrontaliers couvrant près de 71% de son territoire régional.

Les travaux de ce Forum sont censés déboucher sur l’adoption d’une Feuille de route régionale destinée à orienter les politiques nationales de gestion durable et de valorisation des ressources en eau. Ce document permettra également de renforcer les positions communes des pays ouest-africains lors des grandes rencontres internationales consacrées à l’eau et au climat.